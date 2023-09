Encontro com credores pode definir aprovação, rejeição ou modificação do plano apresentado pelo clube para quitação de dívidas

A audiência de credores para discutir a recuperação judicial do Rio Branco será realizada nos dias 5 e 12 de dezembro. A confirmação das datas foi informada nesta quarta-feira, pelo juiz Marcos Cosme Porto, da 2ª Vara Cível de Americana, que publicou um edital de convocação para aqueles que possuem valores a receber do clube.

A primeira convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores) terá início às 10 horas do dia 5 de dezembro e será realizada de forma virtual. Para este encontro, é necessária a presença de credores de mais da metade dos créditos de cada classe. Caso a quantidade não seja alcançada, acontecerá a segunda reunião no dia 12, sem número de participantes pré-estabelecido.

No plano de recuperação judicial, o Rio Branco propõe o pagamento de 100% do que deve aos credores trabalhistas de crédito de até 150 salários mínimos já no primeiro ano. Para os demais, a proposta é o pagamento de 15% do que deve em um parcelamento de 180 vezes. O período representa 15 anos e teria início no terceiro ano da recuperação.

O plano elaborado pelo Tigre considera uma dívida total de R$ 6.691.452,87, sendo R$ 266.552,89 para os credores trabalhistas e R$ 6.424.899,98 para os demais. Por outro lado, as contas da administradora judicial apontam um débito de R$ 6.903.858,08. Conforme noticiado recentemente pelo LIBERAL, o plano foi criticado por parte dos credores.

Por conta disso, a assembleia poderá definir se a aprovação, rejeição, ou necessidade da elaboração de um novo plano de recuperação. Durante a votação, o credor será chamado nominalmente para o voto, podendo ser favorável ou contrário ao plano, assim como se abster.

Dentro de campo, o Rio Branco terá uma decisão neste sábado. Contra o Taquaritinga, fora de casa, às 15 horas, a equipe precisa vencer para ir se classificar semifinal do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na ida, em Americana, ficou 0 a 0. Em caso de um novo empate, a decisão será na cobrança de pênaltis.

O técnico Valmir Israel terá os retornos dos laterais Williams Bahia e Luan Vitor, do volante Léo Alves e do atacante Carlos Iury.

