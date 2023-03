Judocas de Americana se classificam para o Campeonato Brasileiro Regional

Dois judocas da Adaju (Associação Desportiva Americanense de Judô) – Secretaria de Esportes de Americana se classificaram para o Campeonato Brasileiro Regional da modalidade. As vagas foram conquistadas no último sábado (4), após disputa da seletiva estadual, em Mogi das Cruzes.

Equipe americanense conquistou duas medalhas na seletiva estadual – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O evento, promovido pela FPJudô (Federação Paulista de Judô), teve a participação de mil atletas de 100 agremiações do Estado. Representando a equipe americanense, Maria Eduarda Ciaramello foi campeã da categoria Sub-13, com vitórias em quatro lutas. Thiago Baio Ponte, por sua vez, foi medalhista após ficar em terceiro lugar. Ele garantiu o bronze na categoria Sub-15 Médio, com apenas uma derrota.

O secretário de esportes de Americana, Marcio Leal, destacou o trabalho feito no dia a dia ao celebrar os resultados do fim de semana. “Os dois judocas estão de parabéns pela vaga. Isso mostra a importância do trabalho de base, fruto dos treinamentos do sensei Edson Catarino e equipe. Essas conquistas motivam ainda mais os nossos alunos e alunas das escolinhas”, disse.

A disputa do Campeonato Brasileiro Regional será nos dias 1 e 2 de abril, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Estarão no torneio os quatro melhores judocas de cada categoria dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.