Jota Júnior lembra de quando trabalhou com Pelé em 1986: ‘fui premiado’

O americanense Jota Júnior, narrador de futebol do SporTV, se disse “premiado” por ter trabalhado com Pelé na transmissão da Copa do Mundo de 1986, na TV Bandeirantes. Ele relembrou a experiência em postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira, após a morte do Rei.

Naquela oportunidade, Pelé atuava como comentarista. “Fui premiado em poder conviver com Pelé durante um mês no México [sede da competição]”, afirmou Jota, que elogiou o ex-jogador.

Pelé (ao centro) e Jota (segundo, da direita para a esquerda) durante jogo de tênis, na Copa de 1990, acompanhados de outras personalidades – Foto: Arquivo pessoal

“Honra maior em tê-lo ao meu lado numa transmissão em Guadalajara. Além de ser mágico com a bola nos pés, ele tinha uma preocupação enorme em atender todos os estrangeiros e dizia: ‘eles não podem ter uma má impressão do Brasil’. Foi um diplomata brasileiro, dotado de uma energia incrível e que transbordava abundantemente. E, por ser negro, quebrou barreiras do preconceito”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na Copa seguinte, na Itália, os dois também jogaram tênis juntos. Outros nomes também estavam presentes, como o tricampeão mundial Rivellino, o também ex-jogador Batista, o falecido técnico Júlio Mazzei e o cantor Toquinho.

Prefeito

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), que já foi presidente do Rio Branco e é vice-presidente regional da FPF (Federação Paulista de Futebol), também fez uma homenagem a Pelé nas redes sociais. Ele publicou uma foto dos dois juntos.

“Pelé foi uma daquelas pessoas que transformou seu talento em orgulho e inspiração para nós. Aprendi que para ser um craque, é preciso ter muita paixão pelo que se faz. Obrigado Pelé, por tantas alegrias que nos trouxe. Descanse em paz”, declarou.