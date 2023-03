Jota Júnior: ‘Acho que ainda posso contribuir’

Em visita ao LIBERAL, narrador afirma que vai migrar para o meio digital, com um canal no YouTube

Dez dias após o fim de seu vínculo com a Rede Globo, onde trabalhou por quase 24 anos no SporTV, canal esportivo do grupo, o narrador Jota Júnior afirmou que seguirá na ativa. O americanense planeja desenvolver um trabalho na plataforma YouTube, dando sequência à carreira de mais de 50 anos.

A declaração foi dada por Jota em visita à sede do LIBERAL, na tarde desta sexta-feira (24), quando participou do programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580). Ele ainda não definiu se irá continuar na televisão, mas uma coisa é certa: a intenção é migrar para o meio digital, sem dar uma pausa na carreira.

Narrador participou do programa Caderno de Esportes desta sexta-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Eu não pretendo dar um tempo, não, até porque estamos no começo do ano. Já tive meu período de férias, a família eu curto muito sempre, não tenho esse problema. Quando começaram a me perguntar, eu disse que não vou dar tempo nenhum, quero aproveitar que ainda estou me sentindo útil, me sinto saudável. Acho que ainda posso contribuir”, disse Jota.

Apesar de já ter recebido sondagens para a televisão, o narrador tem analisado o meio digital e conversado com companheiros de imprensa sobre uma migração para o YouTube. Na plataforma, Jota Júnior diz que gostaria de contar histórias e compartilhar momentos com as gerações mais novas.

“Eu comecei a acompanhar o futebol desde os dez anos, em 1958, ouvindo a Copa do Mundo pelo rádio e imaginando tudo, porque televisão na época quem tinha era muito rico. Então, eu tenho uma coisa que vai me dar prazer, a história do esporte, não só do futebol, e principalmente da nossa região”, conta.

Fora do aspecto profissional, Jota poderá voltar a acompanhar de perto o Rio Branco. O narrador disse que não vai ao Décio Vitta desde 2014, quando esteve no estádio a trabalho, para o duelo entre Corinthians e Paulista de Jundiaí. Na ocasião, o jogo foi realizado em Americana por conta de uma punição da FPF (Federação Paulista de Futebol) ao Timão.

“Se não acontecer nada de eu voltar a trabalhar em São Paulo, eu vou poder ir ao estádio torcer pelo Rio Branco. Até a minha netinha, a Melissa, já falou: ‘vô, você me leva?’. Vou realizar também um sonho, levar uma neta para assistir jogo do Rio Branco”, celebrou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.