Josenilton, de Santa Bárbara, busca 2º título da Corrida de São Silvestre

Paratleta de 39 anos representa a equipe SBAtletismo/Seme – Foto: Arquivo / O Liberal

Campeão da Corrida Internacional de São Silvestre de 2019 na categoria destinada para cadeirantes, Josenilton Souza dos Santos buscará seu segundo título nesta sexta-feira (31), em São Paulo. O paratleta de Santa Bárbara d’Oeste larga às 7h25, na Avenida Paulista.

Além de ir atrás do primeiro lugar, ele também tentará superar a marca de 2019, quando completou os 15 km em 53s51.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Quero fazer quatro minutos abaixo do tempo que eu fiz e ver se eu consigo chegar entre os primeiros. É batalhar para ver se consigo chegar. Sexta-feira de manhã, o bicho vai pegar”, disse o atleta de 39 anos ao LIBERAL.

Atleta da equipe SBAtletismo/Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Josenilton também ficou com o vice-campeonato em 2018, com 59s09. No ano passado, o evento não ocorreu, devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).

Nesta 96ª edição, também há outros dois horários de largada: 7h40, para a elite feminina, e 8h05, para a elite masculina e demais categorias. O torneio será transmitido pela TV Gazeta.

Josenilton estará acompanhado dos treinadores Carlos Alberto Sachetto e Leandra Piveta. Ele conta com o apoio da Bali Ha’i Club.