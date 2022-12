Jorge Luís, lateral do acesso do Rio Branco, morre aos 58 anos

Lateral esteve no Tigre da Paulista por dois anos, disputando 40 jogos com um retrospecto de 23 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas

Jorge Luís, lateral-direito do Rio Branco no acesso à primeira divisão em 1990, morreu nesta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro, aos 58 anos. A morte foi confirmada pelo seu ex-cunhado Roberto Alves da Silva, conhecido como Betaum, que afirmou que Jorge lutava contra uma diabetes.

“Hoje perdi meu ídolo e meu fã, que tristeza, meu coração dói, quantas coisas vivemos juntos”, disse em publicação no Instagram. Carioca, Jorge Luís chegou ao Rio Branco no final de 1989, vindo do Operário-MS e, no ano seguinte, fez história no clube com o acesso. Seu desempenho naquele ano foi tão bom que lhe rendeu uma escalação para a seleção da Divisão Especial ao fim da temporada.

Jorge Luís chegou ao Rio Branco no final de 1989, vindo do Operário-MS e, no ano seguinte, fez história no clube – Foto: Arquivo

Macedo, companheiro de Jorge nos tempos de Americana, comenta a perda do amigo. “É um sentimento muito grande, estou muito triste. Além de jogarmos juntos, viramos amigos. Ele ajudou a subir o Rio Branco, então faz parte da história, de colocar o time num patamar melhor”, disse ao LIBERAL.

Ao todo, o lateral esteve no Tigre da Paulista por dois anos, disputando 40 jogos e marcando um gol, com um retrospecto de 23 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas. Sua principal característica era a velocidade, além da raça demonstrada dentro de campo.

Em 1990, ano que é considerado um dos mais emblemáticos na história do clube, o Rio Branco disputou 49 jogos, com 27 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Na campanha do acesso, Jorge Luís marcou seu único gol com a camisa riobranquense na vitória por 3 a 1 sobre o Lemense, fora de casa, em 27 de maio.

Jorge Luís de Souza é o quinto atleta da equipe que foi vice-campeã da Divisão Intermediária de 1990 a falecer. Ele se junta aos goleiros Rogério e Marquinhos Sartore, ao zagueiro Ailton Luís e ao treinador Afrânio Riul, técnico com mais jogos à frente do Rio Branco com 133 partidas. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.