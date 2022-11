Jogo do Novembro Azul arrecada mais de 2 toneladas de sabão em pó para doação

A Arena Colorado, em Americana, teve uma manhã de conscientização e de futebol neste domingo (13). Mais de 1 mil pessoas participaram da 11ª edição do Novembro Azul O Jogo/Colorado, que arrecadou mais de 2 toneladas de sabão em pó para doação a entidades assistenciais da própria cidade, além de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

O evento, organizado pelo jornalista Zaramelo Jr. e pelo médico Rogério Panhoca, ainda teve um jogo de futebol entre os times Branco e Azul, que contou com a participação de atletas profissionais e ex-profissionais, como o goleiro Jailson, ex-Palmeiras, padrinho da ação; e Jonas, ex-Grêmio.

Jailson atuou como jogador de linha no evento beneficente – Foto: Divulgação

Além deste, participaram da inciativa Felipe Trevisan, Diego Pituco, César Xavier, Alexandre “Pitbull” 79, Diego Macedo e Diego Jussani.

Jornalistas, como Osvaldo Luiz, da EPTV Campinas, e outras figuras importantes da crônica esportiva da região também passaram pelo gramado do antigo estádio Victório Scuro.

“A gente cria esse ambiente do esporte para falar sobre o câncer de próstata. A avaliação nossa é extremamente positiva, o nosso objetivo foi cumprido. O que a gente espera que é quem esteve lá se conscientize sobre a importância dos exames para prevenir o câncer de próstata”, avaliou Zaramelo Jr.

As duas principais novidades neste ano foram a troca antecipada de tickets, o que melhorou a fila de entrada do evento, e a possibilidade de o público receber orientações de dois urologistas, Renato Panhoca e Fábio Veccina, com encaminhado para consultas na rede pública. Esta última ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Saúde de Americana.

Zaramelo Jr. e Rogério Panhoca, organizadores do evento – Foto: Divulgação

“Antigamente, a gente só distribuía um ticket para a pessoa fazer o exame de sangue e isso poderia dar a falsa sensação de que estava tudo bem, porque de 10 a 20% dos pacientes com câncer em estágio inicial são indetectáveis no PSA, que é o exame de sangue para o diagnóstico do câncer de próstata. Neste ano, a orientação foi mais completa, inclusive com agendamento de consultas”, explicou Rogério Panhoca.

Em campo, o time Branco venceu por 5 a 3, gols de Jailson (2), Pituco Sacilotto, Alex Ferreira e Osvaldo Luís. Para o Azul anotaram gols Jonas (2) e Felipe Trevizan. O evento contou com o apoio e participação da FM Gold.