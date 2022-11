Jogo do Novembro Azul arrecada 1,4 tonelada de sabão em pó para doação

A 11ª edição do Novembro Azul O Jogo/Colorado, que acontece neste domingo (13), arrecadou antecipadamente 1,4 tonelada de sabão em pó. O evento, que tem apoio da FM Gold acontecerá na Arena Colorado (Estádio Victório Scuro), em Americana.

Até esta quinta-feira (10) foi realizada a troca de sabão por vales-camiseta que serão utilizados no dia do evento, para trocar por uma camiseta oficial da campanha.

Grupo Amigos do Futebol doou uma tonelada de sabão – Foto: Divulgação

A troca garantiu 400 quilos de sabão, enquanto o grupo Amigos do Futebol doou mais uma tonelada. O material arrecadado será doado para entidades assistenciais de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No dia da partida haverá aferição de pressão arterial e agendamento de 20 consultas com urologista através da Secretaria Municipal de Saúde de Americana. Terão preferência na consulta homens sem plano de saúde e que tenham entre 50 e 70 anos. Negros, homens com histórico de câncer de próstata na família e obesos também terão prioridade.

Além da ação social, haverá a partida de futebol que será apadrinhada pelo goleiro Jailson, ex-Palmeiras, e contará com o ex-atacante Jonas, com passagens por Santos, Grêmio e Benfica, de Portugal, entre outros clubes.

Além deles, estarão no evento o zagueiro Diego Jussani, do Oeste, e os ex-atletas Fumagalli, Felipe Trevisan, Pituco Sacilotto, Ronaldo Lincoln, César Xavier, Marcinho Rocha, entre outros. Os narradores Jota Junior e Osvaldo Luís também estarão na Arena Colorado, assim como o árbitro Vinícius Furlan.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.