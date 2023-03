Jogo das Estrelas arrecada mais de 1,2 mil litros de leite em Nova Odessa

Realizada no último sábado (4), a 2ª edição do Jogo Beneficente das Estrelas, no Estádio Municipal Natal Gazzetta, em Nova Odessa, arrecadou 1.271 litros de leite. As doações serão destinadas às famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade do município.

Jogo beneficente teve a presença de diversos ex-jogadores – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com a prefeitura, cerca de mil pessoas estiveram presentes na partida, que contou com a presença de ex-jogadores como Marcos Assunção, Flávio Conceição, Amaral, Chicão e Alexandre Messiano. Esses e outros nomes conhecidos enfrentaram a equipe master de Nova Odessa.

“Foi um momento histórico, aonde muitas crianças que só viam essas estrelas por meio da televisão tiveram a oportunidade de assisti-las em nossa cidade. E essa arrecadação de leite ao nosso Fundo Social vai ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade”, celebrou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

A presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda, agradeceu à população pela presença na partida. “Nova Odessa, para variar, segue dando show de amor ao próximo, de talento, de energia positiva. Nossa gratidão aos moradores que, além de prestigiar o esporte, ainda ajudaram nesta linda ação social”, disse.