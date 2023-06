Jogo com Gustavo Scarpa arrecada 20 toneladas de alimentos em Hortolândia

Aproximadamente 4 mil pessoas compareceram ao evento com o jogador do Nottingham Forest, da Inglaterra

Animação, batucada, alegria e solidariedade marcaram a oitava edição do jogo beneficente entre Amigos do Gustavo Scarpa e Amigos do Adrianinho, realizado no final de semana passado, no Campo do Rosolem, em Hortolândia.

Aproximadamente 4 mil pessoas compareceram ao local para prestigiar o evento com o jogador, que é morador de Hortolândia e joga no Nottingham Forest, da Inglaterra.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além das doações de alimentos realizados pelo público, jogadores, patrocinadores e parceiros também contribuíram.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer e o Fundo de Solidariedade de Hortolândia, o total arrecadado foi de 20 toneladas de alimentos, além de 500 litros de leite. As doações serão encaminhadas para projetos sociais como o Luta Pela Vida e Cidadão Participativo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“O Scarpa é um ser humano sensacional, nossa admiração vai além do futebol. A humildade e o carisma com os fãs tornaram esta partida ainda mais especial. Reunimos milhares de pessoas. Futebol é paixão, afeto e, principalmente, solidariedade. Parabéns, ao Adrianinho Lima e ao Gustavo Scarpa por essa linda festa”, avaliou o Secretario de Esporte e Lazer, Gléguer Zorzin.