Jogo beneficente reúne craques do passado em Americana neste sábado

Neste sábado (21), às 10h, o estádio Décio Vitta será palco do Jogo Beneficente Amigos do Alexandre e Amigos da Carinha de Anjo, em Americana. A partida contará com a presença de ex-jogadores de futebol, como o próprio Alexandre Messiano (ex-volante de Rio Branco e São Paulo), idealizador do evento; Luís Fabiano (ex-São Paulo) e Flávio Conceição (ex-Palmeiras e Real Madrid). Os ingressos podem ser trocados por 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com a organização do evento, o objetivo é alcançar duas toneladas em alimentos arrecadados. Ex-atleta do Rio Branco e morador de Americana, Alexandre firmou uma parceria com a ONG Carinha de Anjo, que receberá as doações. A troca de alimento por ingresso pode ser feita até esta sexta-feira (20) nos pontos de troca e, no dia do evento, será feita no próprio estádio.

Ex-volante Alexandre esteve no programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Alexandre, que esteve nesta quinta-feira (19) no programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580), relata que a expectativa é encher o estádio e ajudar o máximo possível de pessoas.

“Para mim é um privilégio trazer essa galera para Americana, principalmente para fazer o bem. Nosso propósito maior é conseguir fazer arrecadação e lotar o Décio Vitta para poder ajudar as instituições de Americana e até mesmo famílias com necessidade. Deus me deu muita oportunidade e nada melhor que retribuir dessa maneira, tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos”, disse o ex-volante ao LIBERAL.

Entre os participantes, Luís Fabiano é o de maior renome. O ex-atacante teve passagens marcantes pelo São Paulo e disputou a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira.

Além dele, existem conhecidos do torcedor do Rio Branco, como Flávio Conceição, que jogou no Palmeiras e no Real Madrid, e Macedo, campeão mundial com o São Paulo em 1992. Souza, Leandro Guerreiro, Gustavo Nery, Gléguer e Zenon são outros nomes conhecidos que estão confirmados na partida.

PONTOS DE TROCA DE ALIMENTOS POR INGRESSOS

– Amoe Açaí Americana;

– Açaí Energia unidades 1 e 2;

– Jump Smart Place;

– Skyfit Academia;

– Sede Náutica do Rio Branco.