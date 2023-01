Jogo beneficente no Décio Vitta arrecada 3,5 toneladas de alimentos

Em parceria com a ONG Carinha de Anjo, partida de Alexandre Messiano contou com ídolos do passado em campo

O jogo beneficente entre Amigos do Alexandre e Amigos da Carinha de Anjo, realizado no último sábado (21), no estádio Décio Vitta, em Americana, arrecadou 3,5 toneladas de alimentos. A partida foi organizada por Alexandre Messiano, ex-volante de Rio Branco e São Paulo, em parceria com a ONG Carinha de Anjo. A entrada era gratuita mediante à troca do ingresso por 1 kg de alimento não perecível.

Jogo beneficente no Décio Vitta garantiu doações do público – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Inicialmente, a expectativa da organização do evento era arrecadar duas toneladas em doações. Contudo, os alimentos obtidos de forma antecipada ajudaram a impulsionar o número. No dia da partida, também foi possível fazer doações. A estimativa é de que cerca de três mil pessoas estiveram no estádio.

O jogo contou com a presença de nomes conhecidos do esporte, como Luís Fabiano (ex-São Paulo), Leandro Guerreiro (ex-São Paulo e Corinthians), Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras) e Gustavo Nery (ex-São Paulo), além de jogadores revelados pelo Rio Branco e que se destacaram no futebol nacional e internacional, como Marcos Assunção, Flávio Conceição e Macedo.

