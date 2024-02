Jogadores e comissão técnica do Coritiba homenageiam Júnior Chávare em velório

Alguns jogadores e membros da comissão técnica do Coritiba estiveram no velório do executivo de futebol do clube, o americanense José Domingos Chávare Júnior, conhecido como Júnior Chávare, na manhã desta segunda-feira (19), no Cemitério da Saudade, em Americana. O sepultamento ocorreu na tarde no mesmo dia.

Os membros do clube trouxeram a faixa de despedida que exibiram antes do clássico contra o Athletico-PR, disputado neste domingo (18), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, que terminou empatado em 1 a 1.

Júnior Chávare morreu na manhã do mesmo domingo, aos 57 anos, em um hospital na capital paranaense, vítima de um infarto agudo. Ele deixou esposa e dois filhos.

Representantes do Coritiba trouxeram a faixa em homenagem a Júnior Chávare, que foi exibida no clássico contra o Athletico-PR – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), também esteve no velório. “Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de luto”, disse.

A irmã de Júnior, Meire Chávare Beccaro, comentou que a família ainda está muito transtornada com tudo o que aconteceu, porque ele tinha uma boa saúde e passou a última semana com a esposa e a filha, que foram visitá-lo.

“Não apresentava qualquer problema de saúde. Estava muito feliz em sua fase pessoal e profissional. Até o time passou por aqui para se despedir. Os jogadores também mantiveram o jogo [contra o Athletico-PR] no mesmo dia de sua partida, em respeito ao profissionalismo e dedicação que tinha pelo trabalho. Sempre em busca de bons resultados, mas também sempre foi muito querido por onde passou”, relatou Meire.

Ao longo do domingo, além da homenagem no clássico paranaense, vários outros clubes se manifestaram sobre o falecimento, como o Athletico-PR, maior rival do Coxa; e a Ferroviária, penúltimo time do executivo.

Entre pessoas ligadas ao futebol, o treinador e ex-atleta Elano, amigo de Júnior, foi um dos primeiros a se manifestar. “Um dos melhores profissionais do futebol que conheci e um grande amigo que a vida me deu. Trabalhamos juntos, quase moramos juntos e, mesmo depois que o destino nos separou, você continuou sendo meu grande conselheiro. Para sempre lembrarei de ti com extremo carinho”, publicou no Instagram.

Júnior Chávare trabalhava no Coritiba desde o final do ano passado – Foto: Reprodução-TV Coxa

Carreira

Chávare, que é filho do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Americana José Domingos Chávare, iniciou a sua carreira no fim dos anos 90, como colaborador do Rio Branco. Depois passou pela Inter de Limeira, Ponte Preta, Juventus-ITA, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia e Juventude. Em 2023, ele estava na Ferroviária, vice-campeã do Brasileiro da Série D.

No final de outubro do ano passado, ele aceitou o convite para atuar na equipe paranaense, que, apesar do rebaixamento no Brasileirão de 2023, teve recentemente vendida a sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e vem realizando investimentos para voltar à elite nacional.

*Colaborou Guilherme Magnin.