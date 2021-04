Jogadoras Débora e Tassia, de Americana, são convocadas pela Seleção Brasileira

As jogadoras Débora Costa e Tassia Carcavalli, ambas de Americana, foram convocadas pela Seleção Brasileira de basquete feminino nesta quarta-feira (21), para a disputa da AmeriCup. Ao todo, 17 atletas fazem parte da primeira lista anunciada pelo técnico José Neto.

Todas vão participar de treinamentos voltados para a competição, que acontece entre os dias 11 e 19 de junho, em Porto Rico. No entanto, até o torneio, cinco jogadoras serão cortadas pelo treinador.

Armadora do Sampaio Basquete, Débora tem acumulado convocações – Foto: Matheus Marques / LBF

Armadora do Sampaio Basquete, Débora tem mantido uma regularidade como titular da equipe nacional. Em 2019, ela ajudou o Brasil a conquistar o bronze na AmeriCup.

Ala-armadora do Vera Cruz Campinas, Tassia também tem um histórico na Seleção Brasileira e, inclusive, marcou presença nos Jogos Olímpicos de Londres-2012. Agora, está de volta ao time.

Jogadora do Vera Cruz, Tassia marcou presença nos Jogos Olímpicos de 2012 – Foto: Fábio Leoni / LBF

Em sua convocação, José Neto misturou veteranas e novatas. Das atletas que terão sua primeira oportunidade, duas são do basquete universitário dos EUA: Maria Paula Albiero, do BYU, e Kamilla Cardoso, do Syracuse.

“Queremos manter a mentalidade de ser uma equipe que quer estar nas primeiras posições do continente. Para isso, vamos fazer uma mescla de jogadoras experientes e jogadoras jovens, algumas que estão sendo convocadas pela primeira vez na seleção adulta. Desta forma, acreditamos que estaremos contribuindo também para um futuro de êxitos do basquete feminino brasileiro”, afirmou.

Nas próximas semanas, a CBB (Confederação Brasileira de Basketball) vai divulgar a data da apresentação do elenco e o local dos treinos. A AmeriCup é o primeiro passo para a Copa do Mundo de 2022, que será na Austrália, e dá quatro vagas para o Pré-Mundial, marcado para fevereiro do mesmo ano, ainda com sede indefinida.