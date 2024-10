Jogador que fez parte de elenco campeão do Rio Branco é morto a tiros no Pará

O atacante Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, de 22 anos, conhecido como Ricardinho, que fez parte do elenco do Rio Branco campeão do Campeonato Paulista da Série A4, neste ano, foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (7), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (PA). Atualmente ele jogava no Remo, capital paraense.

De acordo com informações do jornal O Liberal, de Belém, além do atacante, também foram assassinados duas pessoas que estavam com ele: Daivison Lucas da Silva Braga e Flávio de Jesus de Souza. Conforme apuração do jornal, as vítimas estavam em uma calçada após uma partida de futebol disputada em uma arena local, quando um carro preto passou e um dos ocupantes fez vários disparos.

O atacante Ricardinho, que integrou elenco do Rio Branco campeão da Séria A4 do Campeonato Paulista – Foto: Rio Branco/Divulgação

A motivação do triplo homicídio ainda é desconhecida e o caso é investigado pela Polícia Civil. De acordo com o jornal paraense, os três teriam sido executados por engano em um caso envolvendo facção criminosa.

Nas redes sociais, o Rio Branco lamentou a morte. Ricardinho havia sido emprestado pelo Remo ao clube de Americana, mas não chegou a atuar em partidas pelo Tigre. Ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, o time informou que o atleta havia se lesionado e retornado para Belém para se tratar.

“O Rio Branco Esporte Clube lamenta, com pesar, o falecimento do jogador Ricardo Emanuel Alcantara Paiva nesta segunda-feira. O atleta fez parte do elenco que se sagrou campeão paulista da Série A4 com o Tigre. O clube se solidariza com a família e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Ricardinho””, lamentou o clube.

O Remo também se posicionou sobre o episódio. “É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento”, afirmou o clube