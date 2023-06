Jogador faz vaquinha para ir ao Mundial Máster na Argentina

O jogador de basquete e morador de Nova Odessa Marcio Borges, conhecido como Turcão, está realizando uma vaquinha virtual para poder disputar o Mundial Máster de Basquete, que será disputado em Mar del Plata, na Argentina, no fim de agosto. Ele foi convocado pela FBBM (Federação Brasileira de Basquete Máster) para representar o País pela primeira vez na competição, que está em sua 16ª edição.

Turcão está realizando uma vaquinha virtual – Foto: Reprodução / WhatsApp

Ao longo de sua carreira no basquete, o atleta passou por times como Franca, Limeira e Sport Recife. No entanto, para poder disputar a competição, cada atleta precisa arcar com os custos do próprio bolso. Para isso, Turcão está pedindo apoio através de uma vaquinha virtual criada na internet, que tem a meta de arrecadar R$ 10 mil.

Inscrição, uniformes, passagens aéreas e locais, além de hospedagem e alimentação durante o Mundial, são alguns dos gastos dos atletas.

“É um mundial. Você ficar de fora de disputar mundial, defender a seleção do seu País num mundial por conta de lado financeiro é triste, mas acredito que vai dar certo e tem muita gente gosta da modalidade, tem muita gente gosta de mim e que simpatiza com basquete. O pessoal vai ajudar bastante, estamos na torcida”, completou o jogador.

Interessados em colaborar podem acessar o site www.vakinha.com.br/vaquinha/turcao-no-mundial-de-basquete-master.

