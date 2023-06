João Vallim é o novo técnico do União Barbarense

Horas após a saída de Toninho Cobra, o União Barbarense tem um novo técnico. Trata-se de João Vallim, de 67 anos, que chega a Santa Bárbara d’Oeste após trabalho no Votuporanguense, na Série A3 do Campeonato Paulista. O anúncio foi feito o início da tarde desta sexta-feira (23), através das redes sociais do clube.

Vallim é conhecido pelo trabalho à frente da Internacional de Limeira, onde ficou por três anos e conseguiu acessos para a Série A2 e Série A1 do estadual. No Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Leão da 13 é vice-líder do Grupo 4 e está classificado para a segunda fase.

Vallim é conhecido pelo trabalho à frente da Internacional de Limeira – Foto: Divulgação

Além do Votuporanguense, João Vallim comandou o Rio Claro na Série A2 deste ano. Somando os dois clubes, foram 17 partidas e seis vitórias conquistadas. Ao longo de sua carreira de mais de duas décadas, soma sete temporadas à frente do Velo Clube, além de trabalhos em Flamengo de Guarulhos, Taubaté e Linense.

Para o jogo deste sábado (24), contra o Paulista de Jundiaí, fora de casa, o experiente treinador estará junto com a delegação unionista, mas o time será comandado pelo auxiliar Douglas Barboza. A estreia de João Vallim será na segunda fase, que terá grupos e tabela definida após o término da 10ª rodada da primeira fase, neste sábado. *Estagiário sob supervisão Luciano Bianco