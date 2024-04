Izabele de Oliveira celebra prêmio revelação no ano de estreia na primeira divisão do Paulistão

Bandeirinha de Americana já havia sido melhor árbitra assistente do Campeonato Paulista Feminino no ano passado

A árbitra assistente Izabele de Oliveira, de Americana, celebrou o prêmio de auxiliar revelação do Campeonato Paulista, recebido neste domingo (8), pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Ao LIBERAL, a bandeirinha ressaltou o reconhecimento tido já em sua primeira edição da Série A1.

Na cerimônia, a americanense recebeu o prêmio ao lado de Gabriel Meira Bispo, que foi o árbitro revelação. Além deles, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, os assistentes Danilo Manis e Neuza Inês Back, assim como Rodrigo do Amaral, no VAR, foram premiados como melhor equipe de arbitragem.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Foi um momento surreal para mim, foi o ano da minha estreia e juro que nunca imaginei estar nessa posição. Desde o início do curso da federação, quando nos contaram sobre o processo para chegar ao alto nível, muitas incertezas surgiram”, disse.

Izabele de Oliveira foi eleita auxiliar revelação em sua primeira participação na Série A1 – Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em novembro do ano passado, após receber o prêmio de melhor assistente do Paulistão Feminino, Izabele disse ao LIBERAL que tinha o objetivo de estrear na Série A1, única divisão paulista que ainda não havia trabalhado. Agora, ela celebra a atuação em alto nível e projeta manter sua evolução.

“É um caminho difícil e realizar esse sonho que mentalizei desde o início da jornada, de poder estar no alto nível do futebol, é uma sensação que em palavras em não consigo descrever”, completou Izabele. Durante o Paulistão 2024, a bandeirinha atuou em Botafogo 1 x 0 Santo André e Santos 2 x 1 São Bernardo.

Início de temporada

Além disso, Izabele soma na atual temporada sete jogos na Série A2, um na Série A4 e duas partidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, incluindo a final. Nas categorias de base, também atuou em partidas do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Por outro lado, no âmbito nacional, a americanense estreou no Campeonato Brasileiro da Série D em 2023.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Receber esse prêmio foi uma experiência única e emocionante. Estar ali, diante de tantas pessoas que admiro no esporte, é inexplicável. Senti uma imensa gratidão por todos que me apoiaram ao longo do caminho: minha família, meus treinadores, meus amigos, e colegas de equipe”, ressaltou.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle