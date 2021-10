Irmãos de Americana se destacam no circuito nacional de tênis de mesa

02 out 2021 às 07:57 • Última atualização 02 out 2021 às 08:08

Frederico Martins, de 11 anos, conseguiu até classificação para o Pan-Americano; Sarah, de 16, compete entre as melhores do País

Dois americanenses têm se destacado em competições nacionais de tênis de mesa neste ano, com direito a títulos: Frederico, de 11 anos, e Sarah Martins, de 16. O primeiro deles, inclusive, conseguiu classificação para o Campeonato Pan-Americano U11.

Ele garantiu a vaga por ocupar a terceira posição no ranking brasileiro da categoria Super Mirim. O evento acontece entre 18 de 24 de outubro, em Cuenca, no Equador.

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Frederico e Sarah vêm se destacando no cenário nacional da modalidade

Fotos: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Participar representando o meu País é muito bom”, diz o mesatenista, que, antes desta temporada, nunca tinha participado de torneios válidos pela CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa).

Ao todo, o atleta disputou três competições do calendário nacional de 2021 e, mesmo na condição de estreante, subiu ao pódio em todas elas. Ele foi campeão duas vezes e também alcançou um terceiro lugar. “Está sendo um ano de esforço, um ano de medalhas”, comemora.

Apesar de treinar em Americana, Frederico representa a equipe do Ituano, que auxilia nos custos de inscrições. No entanto, para ir ao Equador, sua família precisará arcar com os gastos de viagem e hospedagem.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Seu pai e treinador, Frede Martins, já comprou de forma parcelada as passagens, mas ele realiza uma vaquinha online para o custeio de outras despesas da viagem. Interessados podem ajudar por meio do link bit.ly/2YcLb5a.

“Seria mais para bancar essa parte de hotelaria, de despesas de comes e bebes”, afirma o técnico, que também ressaltou a importância da ida de seu filho para o Pan-Americano.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“É um feito enorme para Americana, porque é o único americanense que conquista uma vaga para participar de um Pan-Americano. É um feito difícil de acontecer, principalmente com a pouca verba que existe. As competições são muito caras, tanto as nacionais como as internacionais”, destaca.

Entre as melhores

Medalhista em categorias de base, Sarah também tem competido entre as melhores mesatenistas do País neste ano, na classe Absoluto. Atualmente, ela é a 23ª melhor do País no ranking da CBMT.

Em seu último campeonato, na semana passada, a americanense ficou em quinto no Absoluto A do TMB Platinum – Ciclo 2, em Uberlândia (MG). Havia 18 atletas inscritas nessa categoria. Ao todo, o evento reuniu 1.602 participantes, recorde da temporada no Brasil.

“Está sendo muito boa a experiência. Estou me esforçando muito para isso e estou muito feliz com os resultados que estou tendo, mas é óbvio que tem de treinar muito mais para conseguir muito mais”, diz Sarah.

Ela retornou aos torneios nacionais em 2021, sete anos após ter disputado o circuito brasileiro por Santa Bárbara d’Oeste. Hoje, a mesatenista atua pelo Ituano, assim como seu irmão. Os dois treinam no Centro Cívico e também na casa deles.