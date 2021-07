Invicto em amistosos, Rio Branco mostra confiança para estreia do Paulista Sub-20

Invicto em amistosos, o time do Rio Branco vai confiante para a estreia do Campeonato Paulista Sub-20. A primeira partida acontece na quinta-feira da semana que vem, no dia 5 de agosto, no Décio Vitta, em Americana, contra o Amparo.

O Tigre empatou uma e venceu duas das últimas partidas preparatórias para a competição, que vai até o final do ano.

Técnico Raphael Pereira comanda a equipe americanense na competição – Foto: Arquivo / O Liberal

Nas últimas semanas, foram três amistosos, todos fora de casa, contra adversários que também disputarão o Paulista Sub-20.

O Tigre empatou com o Velo Clube, de Rio Claro, em 1 a 1, e venceu a Inter de Limeira por 1 a 0. No último sábado (24), bateu o Guarani por 2 a 1, em Campinas.

O time comandando pelo treinador Raphael Pereira tem como meta passar ao menos da primeira fase do Paulista Sub-20.

Cícero Ivo, que é coordenador técnico da equipe, falou com o LIBERAL sobre os ajustes finais para a competição.

“Faltam poucos detalhes, estamos com um trabalho bem consistente, do grupo em campo quanto extracampo. Estamos confiantes. A meta é passar direto na primeira fase. E trabalhar para chegar no mata-mata”, conta.

Cícero relata que, mesmo sem torcida por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), é importante estrear em casa. “Acaba dando uma confiança maior para o grupo”.

O time do Sub-20 do Tigre espera contar com dois atletas que treinam com o time profissional, Aritana e Fabrício. Junto deles, outro destaque é Carlos Eduardo, o Periquito, que também já treinou nos profissionais.

O time de Americana está no grupo 4. Além de Amparo, adversário da primeira rodada, o Tigre terá em seu grupo a Ponte Preta, Jaguariúna, Brasilis e a Itapirense.

São nove grupos com seis equipes cada, totalizando 54 times na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20.

O torneio, que neste ano foi feito sem divisões, contará com a presença de todas as grandes equipes do estado, inclusive Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos.