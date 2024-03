Interino, barbarense Fábio Matias tem melhor início de técnico no Botafogo em nove anos

O técnico Fábio Matias tem tido um início de trabalho de destaque no Botafogo. Ocupando a função de forma interina desde a demissão de Thiago Nunes, o profissional de Santa Bárbara d’Oeste alcançou o melhor início de um treinador à frente do time carioca em nove anos. Em seis jogos, ele conquistou cinco vitórias, um empate e garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Invicto até o momento, Fábio Matias possui 88,89% de aproveitamento à frente do time de General Severiano, igualando a marca de Renê Simões, alcançada em 2015. O barbarense assumiu provisoriamente a equipe no dia 22 de fevereiro e, de lá para cá, foram dois jogos no Campeonato Carioca, um na Taça Rio, assim como outros três pela competição continental.

Entre os resultados obtidos por Matias até aqui, se destacam a vitória por 4 a 2 no clássico diante do Fluminense, fora de casa, pelo Carioca, e a goleada por 6 a 0 contra o Aurora, da Bolívia, na Libertadores. Os números do barbarense de 44 anos ganham ainda mais força perante o cenário internacional.

Isso porque o Botafogo não se classificava para a Libertadores há sete anos, sendo essa a sexta vez que o clube irá jogar a competição. Na última vez que participou, em 2017, chegou às quartas de final e foi eliminado pelo Grêmio, que seria o campeão daquela edição. Graças ao bom início, torcedores alvinegros pedem a efetivação de Fábio Matias no cargo, mas a diretoria ainda não definiu a situação.

Trajetória

Matias chegou ao Botafogo em janeiro deste ano, para integrar a comissão técnica fixa do clube, após trabalho nas categorias de base do Red Bull Bragantino. Ao longo de sua trajetória, também passou pelo Flamengo, onde chegou a comandar a equipe principal de forma interina, e pela dupla Grêmio e Internacional. No Colorado, inclusive, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020.

Seu início de carreira foi em Americana, no Sub-15 do Rio Branco, onde atuou na comissão técnica. Posteriormente, recebeu a primeira oportunidade como treinador principal em 2008, na base do Guarani. Até chegar às principais equipes do País, ele ainda trabalhou no Desportivo Brasil.

