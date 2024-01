Instituto Jr. Dias abre inscrições para modalidades esportivas gratuitas em Americana

Aulas serão realizadas ao longo de 2024 e abertas para todas as idades; confira as modalidades disponíveis para cada público

Crianças podem se inscrever em diversas modalidades gratuitamente - Foto: Instituto Jr. Dias/Divulgação

Foram abertas nesta quinta-feira (18) as inscrições para participar gratuitamente das modalidades esportivas do Instituto Jr. Dias, em Americana. As aulas serão realizadas ao longo de 2024 e abertas para todas as idades.

Para idosos, serão oferecidas aulas de ginástica no São Luiz, no Jardim da Paz e em dois núcleos no Antônio Zanaga. Já os adultos podem optar por praticar karatê, jiu-jitsu, muay-thai e funcional, também no Zanaga.

Por sua vez, as crianças e adolescentes poderão participar de diversos esportes, entre eles futebol de campo, futebol society, karatê, jiu-jitsu, muay-thai, ginástica rítmica, ballet e basquete. As aulas serão ofertadas em sete núcleos: Zanaga, São Luiz, São Vito, São Roque, Jardim dos Lírios, Jardim da Paz e Santa Maria.

“A prática de atividade física é um hábito a ser cultivado no dia a dia das pessoas e ofertar modalidades gratuitas, em vários bairros da cidade de forma simples, acessível e intersetorial, torna essa realidade possível e próxima da população”, comentou Rafael Oliveira, o Beri, presidente da entidade.

O Instituto destacou que recebe alunos de todos os bairros de Americana. Para isso, é necessário fazer uma inscrição por meio do site linktr.ee/institutojrdias2. Outras informações podem ser obtidas no WhatsApp (19) 99233-9313.