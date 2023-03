Ingressos para jogo com Ronaldinho Gaúcho em Americana estão à venda

Ex-melhor do mundo participou de evento semelhante em Limeira - Foto: Reprodução / Facebook

Os ingressos para o Jogo dos Famosos em Americana, que ocorre em 23 de abril e tem presença confirmada de Ronaldinho Gaúcho, já estão à venda. As entradas podem ser compradas por meio do site da Digital Ingressos.

Para acesso à arquibancada, as pessoas precisam pagar R$ 80, com meia-entrada a R$ 40. Para as cadeiras, o preço é R$ 120, com meia-entrada a R$ 60. O evento acontece no estádio Décio Vitta, a partir das 11h, e terá transmissão da Band.

Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, Ronaldinho convocou os moradores de Americana para a partida, por meio de vídeo. “A gente se encontra lá. Valeu. Grande abraço e até breve”, afirma.

A gravação foi compartilhada por diferentes personalidades, inclusive o ex-atacante Macedo, ídolo do Rio Branco e campeão mundial com o São Paulo em 1992, que também estará em campo. “O homem está chegando”, diz Macedo na postagem, celebrando a vinda de Ronaldinho para o município.

O público poderá assistir a um confronto entre o time dos famosos e a Seleção de Americana, que será montada pelo vereador Juninho Dias (MDB). “Vou sentar essa semana e vou organizar com os jogadores aqui da cidade, da região”, disse.

Segundo ele, além de Ronaldinho e Macedo, o Jogo dos Famosos vai reunir outros nomes com passagem pela Seleção Brasileira, como Giovanni, ex-Santos e Barcelona; Flávio Conceição, ex-Rio Branco, Palmeiras e Real Madrid; e Túlio Maravilha, ex-Botafogo. A lista de participantes também conta com o ex-boxeador Popó.

Parte da renda será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, de acordo com o organizador Marcio Granada, que já havia promovido evento semelhante em Limeira, também com a participação de Ronaldinho. O Jogo dos Famosos possui apoio da Prefeitura de Americana.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso