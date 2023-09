Indefinição sobre a Bezinha de 2024 deixa Rio Branco ‘sem norte’ para montagem de elenco

A respeito dos jogadores que estiveram no grupo em 2023, Brenno citou que ainda não há nenhum que esteja fechado - Foto: Claudeci Junior - Liberal

A indefinição acerca da fórmula de disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, deixa o Rio Branco “sem norte” para a montagem de seu elenco para 2024. Assim descreveu o gerente de futebol do clube, Brenno Presotto, que esteve na sede do LIBERAL nesta terça-feira (12) e participou do programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neste ano, o Tigre foi eliminado para o Taquaritinga, nas quartas de final. Por conta disso, não conseguiu disputar a semifinal e brigar por uma das duas vagas de acesso à Série A-3 do Paulistão. Assim, ficará na quarta divisão novamente na próxima temporada e aguarda a definição sobre como será o campeonato para planejar o ano.

Isso porque com a criação da quinta divisão, o quarto nível poderá sofrer mudanças. Ainda não está decidido se o campeonato será Sub-23 ou se haverá uma cota de jogadores acima da idade para as equipes contratarem, assim como a fórmula de disputa e data de início. Caso seja semelhante à Série A-3, deverá ter início no fim de janeiro. Se manter o calendário atual, começará apenas em abril.

Desta forma, o Rio Branco ainda não pôde avançar no planejamento, de acordo com Brenno. Até o momento, o clube oficializou apenas a renovação do técnico Valmir Israel, que permanecerá no comando por mais uma temporada. A expectativa é de que a FPF (Federação Paulista de Futebol) bata o martelo sobre a fórmula de disputa até o início de outubro.

“É muito incerto ainda, porque nós não temos a definição de como vai ser o campeonato, a fórmula de disputa, a data que vai ser. Então está muito vago e estamos sem norte para definir alguns pontos. Tem a contratação de jogador, definição de comissão técnica, enfim. Temos alguns boatos em off, mas nada concreto ainda”, disse Presotto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Renovações

A respeito dos jogadores que estiveram no grupo em 2023, Brenno citou que ainda não há nenhum que esteja fechado. No entanto, citou que o goleiro João Lazzari e o atacante Gabriel Argentino são alguns que demonstraram interesse em permanecer em Americana.

Lazzari, no entanto, terá 24 anos na próxima temporada e dependerá de uma expansão na idade permitida para poder retornar. Argentino ainda poderá jogar mais uma Bezinha Sub-23. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco