Hugo Farias lança livro sobre Projeto Propósito neste domingo: ‘uma outra maratona’

O morador de Americana e maratonista Hugo Farias irá lançar neste domingo (25) o livro “Projeto Propósito: nunca é tarde para escrever uma nova história”. Com 53 capítulos e 366 páginas, a obra apresenta bastidores do projeto que fez Hugo correr 365 maratonas de 41,195 km em 365 dias consecutivos.

Um dia depois de cumprir o objetivo das 365 maratonas, o atleta voltou às ruas para correr novamente a mesma distância. Assim, alcançou 366 provas em 366 dias consecutivos e quebrou recordes de atletas europeus. Em entrevista ao LIBERAL, Hugo afirmou que escrever o livro “foi praticamente uma outra maratona”.

Recordista, Hugo Farias apresenta histórias por trás do Projeto Propósito – Foto: Divulgação

A obra tem o intuito de apresentar ao leitor a rotina do maratonista durante o desafio, abordando questões físicas, técnicas e de sua vida pessoal. O livro é dividido em blocos, com cada capítulo contendo três tópicos: estatísticas, bastidores das provas e vida pessoal.

“O primeiro bloco é um infográfico que traz detalhes das maratonas. São 53 capítulos, porque o ano tem 53 semanas. O bloco dois é um diário que conta como foi aquela semana, com fatos importantes e marcantes, enquanto o bloco três traz informações pessoais, como infância, vida profissional”, explicou Hugo.

Influência

O terceiro bloco contará sobre a vida pessoal de Hugo, desde sua infância até o trabalho, incluindo quando o maratonista pediu demissão de uma multinacional para se dedicar ao Projeto Propósito. Além disso, haverá depoimentos de pessoas próximas e informações técnicas de profissionais que trabalharam durante o processo. Assim, ele acredita que o livro poderá ajudar outras pessoas.

“Acredito que seja um livro que possa servir de referência e inspiração para muitas pessoas, não só atletas amadores, mas também profissionais do meio esportivo e da saúde. Creio que vá conseguir atingir diferentes públicos”, disse o atleta, que demonstrou orgulho pela obra final.

Capa do livro “Projeto Propósito: nunca é tarde para escrever uma nova história” – Foto: Divulgação

“Estou muito feliz com o resultado. Escrever esse livro foi praticamente uma outra maratona, ou algumas maratonas de horas escrevendo, revisando e cuidando de todos os detalhes”, completou.

Lançamento

O evento de lançamento será no Bike Hotel, em Americana, com corridas de 5 km, 10 km e 21 km. A concentração terá início às 6h e a largada será às 7h, enquanto a cerimônia de lançamento tem início previsto para 9h. Após o evento, haverá sessão de autógrafos com o maratonista.

Até o dia do lançamento, o preço do livro é de R$ 59,90, podendo ser adquirido pelo site Propósito Store. Para os participantes da corrida, o valor é de R$ 49,90. Por fim, a partir de segunda-feira (26), o preço será de R$ 74,90.

