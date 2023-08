Após concluir desafio, maratonista planeja tempo com a família e também o lançamento de um livro

Neste domingo, o maratonista e morador de Americana Hugo Farias completa 365 maratonas – de 42,195 km – em 365 dias consecutivos, finalizando o Projeto Propósito, que foi criado por ele com o intuito de correr uma prova por dia durante um ano.

Ao LIBERAL, Hugo falou sobre a expectativa para a conclusão da jornada e os próximos passos que pretende dar.

Hugo Farias completa 365 maratonas neste domingo – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Ao término da 365ª maratona, o atleta terá percorrido uma distância total de 15,4 mil km. Por exemplo, isso seria suficiente para uma viagem de ida e volta de Americana a Washington, capital dos Estados Unidos (7.515 km). Além disso, Hugo também poderia ter chegado até Camberra, capital da Austrália, do outro lado do planeta (13.326 km).

“O Projeto Propósito na minha vida significou muita coisa. O início de uma nova jornada, a construção de uma nova história. Poder ver na prática que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, que nada é impossível”, disse o maratonista.

“Me sinto bem física e psicologicamente falando. O corpo está bem, a cabeça também. É um misto de emoções. Feliz pela concretização do feito e, ao mesmo tempo, triste, porque vou sentir saudade, mas um projeto é isso, ele começa e termina”, completou.

Neste domingo, haverá uma despedida especial. Serão realizadas corridas de rua nas distâncias de 7 km, 14 km, 21 km e 42 km, com largada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, em Americana.

A largada da maratona completa será às 5h, enquanto as demais terão início às 6h30. Contando com o apoio da prefeitura, a expectativa da organização é de que cerca de 1.700 pessoas estejam participando.

Próximos passos

Agora, Hugo planeja o pós-Projeto Propósito. Inicialmente, o objetivo é descansar o corpo após o ano de maratonas e viajar com sua família.

Entretanto, depois do descanso, o maratonista pretende ministrar palestras e escrever um livro acerca da experiência que viveu nos 365 dias.

“No próximo passo eu vou descansar, vou viajar com a minha esposa, escrever um livro, dar palestras, esses são os próximos passos do projeto. No futuro, quem sabe, vamos ter novidades”, explicou, deixando aberta a possibilidade para um retorno às provas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.