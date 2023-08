Hugo Farias chega à 350ª maratona em 350 dias consecutivos neste sábado

O maratonista e morador de Americana Hugo Farias alcança neste sábado (12) a 350ª maratona em 350 dias consecutivos. O feito faz parte do Projeto Propósito, que consiste em alcançar 365 maratonas de 42 km cada em um período de 365 dias. Ao término da prova, ele terá concluído 95,9% do projeto, com 14.700 km percorridos.

Hugo Farias já percorreu mais de 14 mil quilômetros – Foto: Fábio Guidolin / Divulgação

“Estou bem feliz. Um pouco ansioso pela proximidade da reta final, do último dia, mas feliz”, disse Hugo. A distância total percorrida pelo maratonista seria suficiente para sair de Americana e ir até Nova Delhi, capital da Índia, que está a 14.458 km de distância.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após a 350ª maratona, o foco passa a ser a celebração para a conclusão do projeto, que acontecerá no dia 27 deste mês. Neste dia, haverá corrida de rua nas distâncias de 7 km, 14 km, 21 km e 42 km, com largada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, em Americana. O evento tem o apoio da prefeitura e Hugo espera cerca de 1.700 pessoas correndo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Toda a infraestrutura da cidade está ajudando, participando e apoiando. Fico muito feliz. Esperamos um público de aproximadamente 1.700 pessoas correndo, acredito que deva ter um pouco mais nas ruas”, completou.

O valor da inscrição para a corrida parte de R$ 69,90 e pode chegar em R$ 129,90. Informações sobre os kits da corrida especial estão disponíveis no site www.hugofarias.com/maratona365.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.