Hugo Farias chega à 250ª maratona consecutiva nesta quinta-feira

O maratonista Hugo Farias, morador de Americana, chega nesta quinta-feira (4) à maratona de número 250 em 250 dias consecutivos. Através do Projeto Propósito, o atleta tem o objetivo de realizar 365 maratonas de 42 km cada, em um período de 365 dias.

Com a ducentésima quinquagésima prova finalizada, Hugo terá alcançado 10.500 quilômetros percorridos. A distância seria suficiente para chegar em cidades dos Estados Unidos como Los Angeles (9.788 km) e Las Vegas (9.663 km), partindo de Americana. Para o maratonista, a chave para o sucesso até aqui é a disciplina.

Hugo Farias é morador de Americana – Foto: Fábio Guidolin / Divulgação

“Eu chego muito feliz para a maratona 250, sinto que estou no caminho certo. É disciplina em tudo, eu sou um atleta amador, mas preciso ter disciplina de atleta profissional. O desafio é gigante e o conjunto de tudo isso fez com que eu chegasse até aqui e vai fazer eu chegar até o final”, disse ao LIBERAL, ressaltando ainda a importância da família na jornada.

No domingo (7) haverá o Treino Propósito em comemoração às 250 maratonas concluídas. Partindo Bike Hotel, no Parque Universitário, em Americana, Hugo e outras 1.200 pessoas inscritas farão a maratona, que pode ser de 5 km, 10 km, 21 km ou a distância total dos 42 km. A largada da maratona completa será às 5h, enquanto as demais terão início às 6h30.

Todos os participantes receberão uma medalha comemorativa de acordo com a distância percorrida. “A ideia é correr de forma integrada com todos, celebrar. Não é um evento de performance, ou seja, não tem que chegar em primeiro, não tem pódio, é se divertir família, amigos e todos que se inscreveram”, disse Hugo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.