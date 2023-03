Hugo Farias chega à 200ª maratona em 200 dias e supera dificuldades

Agora, foi cumprido 54,8% dos 15.330 quilômetros que serão percorridos no total - Foto: Divulgação

O maratonista e morador de Americana, Hugo Farias, chegou à 200ª maratona em 200 dias consecutivos nesta quarta-feira (15). O feito faz parte do Projeto Propósito, no qual o atleta planeja percorrer 365 maratonas de 42 quilômetros cada em 365 dias. Ele contou ao LIBERAL as dificuldades enfrentadas neste processo, que vão desde o falecimento do pai na semana de início do projeto à problemas físicos.

Com a ducentésima prova, Hugo alcançou 8.400 quilômetros percorridos, o que seria suficiente para ir de Americana a Houston, cidade nos Estados Unidos, que fica a 7.769 quilômetros de distância. Agora, foi cumprido 54,8% dos 15.330 quilômetros que serão percorridos no total. O maratonista celebra a marca, mas mantém os pés no chão para o restante do desafio.

“Estou muito feliz em chegar a 200 maratonas. É claro que o projeto é de 365, mas eu não penso nesses 365, é um dia de cada vez. Chegar aqui ao número 200 é muito especial, mostra que o trabalho está dando certo, junto com a equipe, toda a preparação. Tivemos vários aprendizados, claro, mas me sinto bem realizado”, comemorou.

No entanto, a jornada tem seus desafios. Restando menos de uma semana para o início do projeto, Hugo perdeu seu pai, vítima de um câncer no pâncreas, o que adiou a primeira maratona em uma semana. Após a virada de ano, o atleta passou por alguns problemas físicos que conturbaram a sequência de maratonas.

Passadas mais de 120 corridas, sofreu uma fascite plantar, que implicou em uma dor na região do calcanhar, além de uma pubalgia, que começou a ser sentida na maratona 134. Na ocasião, ele foi medicado e continuou correndo até a prova 150, quando voltou a sentir dores, o que mudou a percepção de toda a equipe sobre o projeto.

“Passa um filme na cabeça. Abdiquei de tudo, larguei emprego, estou tentando escrever uma história nova. ‘Será que vai acabar aqui?’, passa essa dúvida na cabeça. Chorei bastante nesse dia, sozinho, enquanto caminhava na Avenida Brasil”, disse, de forma emocionada. Depois disso, Hugo caminhou por cinco maratonas e foi aumentando a quilometragem de corrida gradativamente. Hoje, voltou a correr normalmente.

O ortopedista Rogério Savoy, membro da equipe médica que acompanha o Projeto Propósito, ressalta o equilíbrio emocional como um dos pilares para o sucesso até aqui. “Muitas são as dificuldades para manter um corpo saudável, pois deve-se levar em conta os aspectos intrínsecos e extrínsecos. O Hugo tem um vigor físico e um equilíbrio emocional que o mantém muito fortalecido. Tem também uma equipe multidisciplinar que cuida constantemente de todos os detalhes”, explicou.

Para Hugo, mesmo com as dificuldades, deixar de correr não é uma opção. “Eu trato isso como meu trabalho. Eu assumi compromisso com os profissionais que estão trabalhando, com o Incor (Instituto do Coração), que está fazendo uma pesquisa científica sobre isso. Então não existe não correr. Todo o dia eu vou acordar e vou correr, tenho que ter essa disciplina”, concluiu. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco