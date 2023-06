Hugo Farias alcança 300ª maratona em 300 dias nesta sexta-feira

Corredor chega a 12.600 km percorridos e conclui mais de 80% do Projeto Propósito

Atleta já completou 82,2% do Projeto Propósito - Foto: Junior Guarnieri - Liberal 9.3.2023.JPG

O maratonista Hugo Farias, que é morador de Americana, chega nesta sexta-feira à 300ª maratona em 300 dias consecutivos. O feito equivale a 82,2% do Projeto Propósito, no qual o atleta tem o objetivo de alcançar 365 maratonas de 42 km cada em um período 365 dias.

Ao concluir a tricentésima prova, Hugo terá corrido, ao todo, 12.600 quilômetros percorridos. Isso seria suficiente para chegar a diversos países da Europa, como Itália (9.450 km), Alemanha (9.955 km), Noruega (10.517) e Finlândia (11.379 km), partindo de Americana.

Para Hugo, a chave do sucesso está em continuar atento aos cuidados do dia a dia. “Tenho que tomar cuidado com fortalecimento, seguir o processo de gelo, dormir bem, eu não posso vacilar. Todos esses cuidados são importantíssimos, principalmente agora na reta final”, explicou.

Recentemente, o maratonista participou de duas provas fora de Americana, sendo uma em Uberlândia e outra no Rio de Janeiro. “Essas viagens acabam desgastando um pouco mais, o deslocamento e logística saem da minha rotina, eu não faço gelo e acabo demorando para tomar minha suplementação. Então isso acaba afetando a performance das maratonas seguintes”, explicou.

Apesar disso, Hugo Farias afirma que o fato de estar na reta final o deixa mais motivado para as maratonas. O Projeto Propósito deverá ser concluído no dia 27 de agosto, com 15.330 quilômetros percorridos. *Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin