Herói da virada, Gabriel Argentino convoca torcida para último jogo

Após marcar o gol da vitória do Rio Branco por 2 a 1 contra o Colorado Caieiras, neste domingo (18), o atacante Gabriel Argentino convocou a torcida para o jogo diante do Amparo, no próximo sábado (24), às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. O Tigre só depende de si para se classificar à segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, e evitar o rebaixamento.

Elenco do Rio Branco comemora o gol da virada junto de Gabriel Argentino neste domingo – Foto: Futebol Paulista / Reprodução

Argentino entrou durante o intervalo em Caieiras. Na ocasião, a equipe estava sendo derrotada por 1 a 0, resultado que sacramentaria a queda para a recém criada quinta divisão estadual. No entanto, o atleta de 21 anos foi crucial na remontada rio-branquense ao dar assistência para o gol de Carlos Iury e, posteriormente, balançar as redes para virar a partida.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao término da partida, o atacante destacou o esforço de todo o grupo para conseguir a virada. Além disso, convocou a torcida para ir ao Décio Vitta no jogo contra o Amparo para apoiar a equipe no último jogo da primeira fase.

“Todos que estavam falando que nós não iríamos ganhar, que já estava rebaixado, vão no estádio agora, apoiem a gente lá, deem esse apoio. A gente trabalha para caramba, longe da nossa família, praticamente ninguém é de São Paulo. Então acreditem na gente, só Deus sabe o que a gente passa longe da nossa família”, disse à Rádio Clube (AM 580).

Gabriel Argentino entrou no intervalo do jogo – Foto: Futebol Paulista / Reprodução

Gabriel ainda ressaltou a preparação para o jogo diante do Colorado. Durante a semana, o Rio Branco realizou treinos no Centro Cívico, sendo vários deles debaixo de chuva.

“A semana foi dura, na chuva, acho que foram três dias na chuva, na lama. A gente nunca deixou de treinar, sempre confiando um no outro e acreditando. Semana passada eu falei para todo mundo que iríamos ganhar, que esse grupo merece, que a gente teria a chance de se classificar em casa”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Este foi o primeiro gol e a primeira assistência de Gabriel Argentino com a camisa do Rio Branco, no quarto jogo em que entrou em campo.

Com as saídas de Goldeson e Guilherme Fernandes, a tendência é de que ele ganhe mais espaço na equipe de Valmir Israel.

RODADA

Os jogos da última rodada são Rio Branco x Amparo; Paulista de Jundiaí x União Barbarense; e Ska Brasil x Colorado Caieiras.

Contra o Amparo, o Tigre precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados. Em caso de empate, o Rio Branco se classificaria com um tropeço do Paulista de Jundiaí, mas estaria eliminado se o Galo do Japi vencer por conta do número de vitórias (seriam três contra duas).

Se perder, pode ser ultrapassado tanto pelo Paulista quanto pelo Colorado, em caso de vitória destas equipes.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.