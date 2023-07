Handebol feminino de Americana é vice-campeão dos Jogos Regionais

Americana foi vice-campeã do handebol feminino nos 65º Jogos Regionais do Interior, na tarde desta segunda-feira (10), em Mococa. A equipe foi derrotada pela equipe de Itatiba na final, pelo placar de 18 a 16, conquistando a medalha de prata.

“As meninas deram tudo de si para chegar ao ouro. Infelizmente, por apenas dois gols, não conseguimos. Mas estamos felizes com a brilhante campanha do nosso handebol feminino. Afinal, somos prata. Foi uma disputa de alto nível”, afirmou o secretário de Esportes de Americana, Márcio Leal.

Equipe de Handebol conquistou a medalha de prata nos regionais – Foto: Divulgação

Ao longo do fim de semana, o município levou quatro medalhas no tênis de mesa, sendo uma prata e três bronzes. Na categoria duplas feminino, o segundo lugar ficou com a dupla Angelina Arroyos e Mariana Kimie, enquanto Giuliano Peixoto e Danilo Volpini foram terceiro lugar no masculino.

Já na categoria individual, a medalha de bronze foi conquistada por Angelina Arroyos, no feminino, e Giuliano Peixoto, no masculino. No geral, a equipe de tênis de mesa feminino ficou em terceiro lugar na classificação, enquanto o masculino terminou em quarto.

Até o fechamento desta matéria, Americana era vice-líder na classificação geral da categoria livre, com 85 pontos. Em primeiro lugar estava Indaiatuba, que tem 113 pontos. Os Jogos Regionais serão disputados até quarta-feira (12).

