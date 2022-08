Gustavo Scarpa e Prefeitura de Hortolândia assinam termo para construção de pista de skate

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (PL), e o jogador Gustavo Scarpa, do Palmeiras, firmaram um termo de doação para a construção de uma pista para esportes radicais (skate, patins e bike) de padrão internacional na cidade, durante encontro nesta quinta-feira. O atleta nasceu em Campinas e é radicado em Hortolândia.

O espaço será construído em uma área ao lado da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Josias da Silva Macedo, com cerca de 3 mil metros quadrados, localizada dentro do Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”, na região do Rosolém, que será cedida pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

O documento, fruto de chamamento público, estabelece que caberá à prefeitura destinar a área para a construção do complexo esportivo, supervisionar a realização da obra, responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos bens e desenvolver atividades pedagógicas, como aulas de educação física no local.

Gustavo Scarpa e o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Caberá ao jogador, por meio da fundação que leva seu nome, se responsabilizar tanto pela execução da obra, com início máximo em até 60 dias a partir da assinatura do termo, como, posteriormente, pela manutenção do local onde serão instalados os equipamentos.

De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o projeto prevê a implantação de complexo esportivo com 2.939 metros quadrados, com três espaços para a prática do esporte (“park area” com 485 m2, “street area” com 1804m2, “solo area” com 254m2) e arquibancada, ao lado da praça de alimentação já existente no local. O projeto arquitetônico do complexo foi elaborado pelo Departamento de Projetos e Orçamentação da Secretaria de Obras.

“Pensamos numa pista que possa comportar diferentes públicos do skate. Um verdadeiro parque que possa comportar vários circuitos”, explicou o jogador, durante visita ao local, em julho de 2021, conforme divulgado pela administração municipal. A ideia da Secretaria de Educação é utilizar o espaço tanto para a prática de educação física, no ensino regular, quanto para o aprendizado desses esportes radicais, nas estações de vivência da educação integral, ministradas na Emeb Josias.

“É uma parceria super importante que, com certeza, mexe com a educação do nosso município e com o esporte. É um projeto que vem ao encontro daquilo que o governo já está fazendo, de promover e incentivar a prática esportiva desde a infância. Este é um projeto muito grande, com uma importante parceria”, afirmou o prefeito Zezé Gomes.