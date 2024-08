Guilherme Rosolen fatura três medalhas no Troféu José Finkel de natação

O nadador americanense Guilherme Rosolen faturou três medalhas no Troféu José Finkel, também chamado de Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação de Piscina Curta. O torneio, promovido pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), foi disputado em Florianópolis (SC) e encerrado neste fim de semana.

Rosolen, que compete pelo Minas Tênis Clube, levou duas medalhas de prata e uma de bronze. O nadador subiu ao segundo lugar mais alto do pódio nos 50 m borboleta, após terminar a prova em 22s95, atrás apenas de Guilherme Caribé, do Flamengo, que triunfou com 22s54.

Guilherme Rosolen, o segundo da esquerda para a direita, com a medalha do 4×100 m medley – Foto: Satiro Sodre/MTC

A outra prata foi conquistada no revezamento 4×100 m medley, com tempo de 3m29s77. O quarteto do Minas tinha, além de Rosolen, Nick Albiero, Pedro Muschioni Cristo e Fernando Scheffer. A medalha de ouro ficou com Pinheiros, que concluiu a prova em 3m26s76.

O bronze, por fim, veio no revezamento 4×100 m livre. Ao lado do americanense, Fernando Scheffer, Nick Albiero e Vinícius Lanza nadaram em 3m14s71, ficando atrás das equipes do Pinheiros e da Unisanta, que terminaram o revezamento em 3m08s52 e 3m11s26, que conquistaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Ao término das disputas, o Minas, de Rosolen, terminou na terceira colocação geral, com 1.989 pontos. O primeiro lugar foi do Pinheiros, com 2.385,50, enquanto a segunda posição ficou com a Unisanta, que acumulou 2.134,50 pontos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.