Guilherme Biro e Giovane se destacam na conquista brasileira do Sul-Americano Sub-20

A dupla Guilherme Biro e Giovane, do Corinthians, se destacou no título do Sul-Americano Sub-20 da seleção brasileira, conquistado neste domingo (12), na vitória por 2 a 0 contra o Uruguai, em jogo realizado na Colômbia. Os atletas foram os representantes da RPT (Região do Polo Têxtil) na competição e atuaram como titulares em oito partidas, além de terem marcado um gol cada.

Morador de Sumaré, o meia Guilherme Biro, de 18 anos, balançou as redes logo na segunda rodada, no clássico contra a Argentina, que terminou com a vitória brasileira por 3 a 1. O atacante Giovane, 19, por sua vez, é natural de Santa Bárbara d’Oeste e marcou seu gol na vitória de 2 a 0 contra o Paraguai, no hexagonal final.

Atacante Giovane durante a final do Sul-Americano Sub-20, contra o Uruguai – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O gol de Giovane, inclusive, foi marcado na partida que confirmou a classificação do Brasil para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada entre maio e junho deste ano, na Indonésia. A seleção ficou fora das últimas duas edições do mundial e não disputa o torneio desde 2015.

O título vencido no domingo colocou fim a um jejum de 12 anos do Brasil sem conquistar o Sul-Americano e, coincidentemente, este foi o 12º título da seleção no campeonato. Comandada por Ramon Menezes, a equipe canarinho teve uma campanha invicta de sete vitórias e dois empates, além de 19 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Futuro no Corinthians

Guilherme Biro vive futuro incerto no Timão. O meio-campista tem contrato com a equipe do Parque São Jorge até o dia 30 de novembro e, por conta disso, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de 31 de maio.

Guilherme Biro também teve atuação de destaque na competição – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Agora, com o jogador de volta após período com a seleção Sub-20, a diretoria corintiana espera retomar as conversas com Biro e seus empresários na próxima semana. A preocupação é para não perdê-lo de graça ao fim do vínculo.

Giovane, por sua vez, tem contrato até 2025 e deverá continuar fazendo parte da equipe principal. Ele briga por uma posição no ataque do time comandado pelo técnico Fernando Lázaro.