Guilherme Biro e Giovane são convocados para o Pré-Olímpico

Dupla da região que atua no Corinthians irá em busca de uma vaga nos Jogos de Paris, no ano que vem

Guilherme Biro e Giovane, do Corinthians, foram convocados nesta quinta-feira (21) para defender o Brasil no Torneio Pré-Olímpico, que acontece entre janeiro e fevereiro, na Venezuela. A dupla que representa a RPT (Região do Polo Têxtil) irá em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Biro é natural de Campinas, mas passou a maior parte de sua vida em Sumaré. Figura constante nas listas do técnico Ramon Menezes, o meia-atacante de 19 anos conquistou, em novembro, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Guilherme Biro é morador de Sumaré – Foto: Lesley Ribeiro / CBF

Giovane, por outro lado, tem 20 anos e atua como atacante. Assim como Biro, costuma ser convocado com frequência, mas não esteve no Pan. Em fevereiro, esteve ao lado de seu companheiro de equipe no Sul-Americano Sub-20, vencido pelo Brasil, marcando um gol.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neste ano, Biro começou a ganhar espaço na equipe principal do Corinthians. Ele entrou em campo 17 vezes, mas não marcou gols. Já Giovane foi utilizado apenas oito vezes e balançou as redes em uma oportunidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na lista de convocados por Ramon, o maior destaque é Endrick, do Palmeiras. Além dele, outros nomes conhecidos são o zagueiro Robert Renan, do Zenit, da Rússia; Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra; assim como Gabriel Pec, do Vasco; e John Kennedy, do Fluminense.

Atacante Giovane durante a final do Sul-Americano Sub-20, contra o Uruguai – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O Torneio Pré-Olímpico acontece os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, com dois grupos em disputa. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. As duas melhes equipes de cada chave avançam para o quadrangular final, enquanto apenas os dois finalistas garantem vaga em Paris.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Confira a lista de convocados

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente-POR), Matheus Donelli (Corinthians);

Laterais: Vinicius Tobias (Real Madrid-ESP), Matheus Dias (Internacional), Luan Cândido (Bragantino) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros: Kaiky Fernandes (Almería-ESP), Arthur Chaves (Académico de Viseu-POR), Robert Renan (Zenit-RUS) e Michel (Palmeiras)

Meio-campistas: Andrey Santos (Nottingham Forest-ING), Danilo (Nottingham Forest-ING), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio) e Gabriel Pirani (DC United-EUA)

Atacantes: Marquinhos (Nantes-FRA), Guilherme Biro (Corinthians), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense) e Gabriel Pec (Vasco).

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.