Guilherme Biro e Giovane são convocados para Mundial Sub-20

O meio-campista Guilherme Biro e o atacante Giovane, ambos do Corinthians, foram convocados nesta sexta-feira (28) para a seleção brasileira que disputará o Mundial Sub-20, na Argentina, a partir do dia 20 de junho. A dupla representa a RPT (Região do Polo Têxtil) na competição.

Guilherme Biro é morador de Sumaré – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Biro, apesar de nascido em Campinas, é morador de Sumaré. Giovane, por sua vez, é natural de Santa Bárbara d’Oeste. Eles estiveram no grupo que conquistou o Sul-Americano da categoria, em fevereiro, e foram destaque da campanha brasileira, comandada pelo técnico Ramon Menezes.

No Mundial, o Brasil está no grupo D, ao lado de Itália, Nigéria e República Dominicana. A apresentação dos convocados será no dia 8 de maio. A lista não conta com nomes como Vitor Roque, do Athletico-PR, e Endrick, do Palmeiras, que são peças importantes de suas respectivas equipes.

Atacante Giovane é outro representante da RPT na seleção Sub-20 – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Confira a lista com os convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR) Kaique (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo)

Laterais: Arthur (América-MG), André Dominique (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Zagueiros: Kayky (Almería), Michel (Palmeiras), Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: Marlon Gomes (Vasco), Andrey (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians), Ronald (Grêmio)

Atacantes: Marcos Leonardo (Santos), Giovani (Palmeiras), Matheus Martins (Watford), Matheus Nascimento (Botafogo), Savio (PSV Eindhoven), Kevin (Palmeiras), Giovane (Corinthians), Pedrinho (Corinthians).