Guilherme Biro, de Sumaré, é convocado para os Jogos Pan-Americanos

O meio-campista Guilherme Biro, de Sumaré, foi convocado para defender a seleção brasileira de futebol nos Jogos Pan-Americanos, que serão disputados no fim de outubro, em Santiago, no Chile. O atleta de 19 anos, do Corinthians, foi chamado na tarde desta sexta-feira (22) pelo técnico Ramon Menezes.

A lista conta com 18 jogadores de 23 anos ou menos, ou seja, nascidos após o ano 2000. O time brasileiro fará sua preparação entre os dias 9 e 17 de outubro, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. A competição para o futebol começa no dia 20. Como o torneio não faz parte da data Fifa, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) precisou da liberação dos clubes.

Além de Biro, o treinador convocou de equipes paulistas o goleiro Matheus Donelli, também do Corinthians, e os laterais João Moreira e Patryck, do São Paulo. Um dos nomes mais conhecidos da lista é o atacante Gabriel Veron, revelado pelo Palmeiras e que hoje defende o Porto, de Portugal.

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Estados Unidos, Colômbia e Honduras. A competição ainda conta com as seleções do Chile, República Dominicana, México e Uruguai, que estão no Grupo A.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros : Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians)

: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians) Laterais : João Moreira (São Paulo), Rikelme (Cuiabá) e Patryck (São Paulo)

: João Moreira (São Paulo), Rikelme (Cuiabá) e Patryck (São Paulo) Zagueiros : Lucas Halter (Goiás), Gustavo Martins (Grêmio) e Arthur Chaves (Académico de Viseu)

: Lucas Halter (Goiás), Gustavo Martins (Grêmio) e Arthur Chaves (Académico de Viseu) Meio-campistas : Matheus Dias (Internacional), Ronald (Grêmio), Igor Jesus (Flamengo), Guilherme Biro (Corinthians) e Marquinhos (Nantes)

: Matheus Dias (Internacional), Ronald (Grêmio), Igor Jesus (Flamengo), Guilherme Biro (Corinthians) e Marquinhos (Nantes) Atacantes: Gabriel Veron (Porto), Matheus Nascimento (Botafogo), Figueiredo (Vasco) e Kaio (Coritiba)

