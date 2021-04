Guarani monitora situação de Gabriel Peres, que renovou com o Concórdia-SC

O Guarani está monitorando a situação do zagueiro Gabriel Peres, que acaba de renovar o seu contrato com o Concórdia-SC até o final de 2022. O time catarinense já sinalizou que emprestará o atleta após o Estadual. No entanto, a equipe de Campinas (SP) terá concorrência para contratar o atleta.

Além do Guarani, outros clubes demonstraram interesse em Gabriel Peres. Figueirense, Criciúma e o próprio Avaí estão no páreo pelo defensor de 24 anos. Atualmente, o técnico Allan Aal tem Airton e Romércio como titulares para a posição e conta no elenco com Thales e Victor Ramon. O segundo está em fim de contrato e ainda não foi procurado pela diretoria para discutir uma renovação.

Gabriel Peres começou a carreira no Pelotas-RS e está desde 2017 no Concórdia. O jogador chegou a ser emprestado para o Camboriú-SC e São Paulo-RS, retornando em 2019, quando começou a virar titular absoluto da defesa da equipe catarinense.

O Concórdia vem fazendo uma campanha regular no Estadual. Ocupa a oitava posição, com sete pontos, na frente de nomes como Figueirense (cinco) e Criciúma (três). Como não tem calendário nacional, o clube tenta dar mais experiência para o atleta, até para gerar um lucro futuro.

Já o Guarani aguarda a Federação Paulista de Futebol (FPF) definir novas datas do Paulistão para entrar em campo novamente. O time campineiro é o vice-líder do Grupo D, com os mesmos cinco pontos do Santos, que está em terceiro. O Mirassol é o primeiro, com oito.