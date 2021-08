Grêmio vai pagar R$ 200 mil ao Rio Branco por 20% de Vanderson, diz GE

O Grêmio de Porto Alegre vai pagar R$ 200 mil ao Rio Branco por 20% dos direitos econômicos do lateral-direito Vanderson, de 20 anos, conforme reportagem do portal GE. O pagamento será feito pelo clube gaúcho até o próximo dia 31, ainda de acordo com o site.

Procurada pelo LIBERAL, a diretoria do Tigre afirmou que ainda não recebeu nenhuma informação sobre o assunto por parte do Tricolor.

Lateral-direito passou pela base do clube americanense em 2018 – Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA

Atualmente, o Rio Branco é dono de 50% dos direitos econômicos de Vanderson, que passou pela base do clube em 2018 e, hoje, está no time profissional do Grêmio.

O Tricolor detém a outra metade e tem opção de compra de mais 20% por uma quantia pré-definida, que, no caso, seria R$ 200 mil.

Se o Grêmio realmente adquirir esse percentual, o Tigre ainda terá direito a 30% do valor de uma eventual transferência do jogador, que possui contrato com o clube gaúcho até o fim de 2025.

A multa rescisória para equipes do exterior gira em torno de 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 617 milhões na cotação atual, segundo o GE.