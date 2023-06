Goodyear e Camisa 1 realizam ação de revitalização na Escola de Goleiros

Atividade teve o objetivo de revitalizar áreas comuns do projeto – Foto: Camisa 1 / Divulgação

A Goodyear realizou na manhã desta sexta-feira (23) uma ação social em parceria com a Escola de Goleiros Camisa 1, em Americana. A atividade teve o objetivo de revitalizar áreas comuns do projeto de futebol e contou com a participação de mais de 100 pessoas, entre voluntários da empresa, alunos e pais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Foi feita pintura e limpeza dos entornos dos campos que são utilizados pela Camisa 1, abrangendo área de treino e de convivência dos alunos. Isso faz parte da “Cultura Inspiradora”, de acordo com a Goodyear, de gerar impacto social envolvendo comunidades próximas às operações, como sua unidade em Americana.

Ação da Goodyear na Camisa 1 – Foto: Camisa 1 / Divulgação

“A melhoria da nossa infraestrutura é um ponto importante e que ajuda a impulsionar os trabalhos que desenvolvemos com as crianças e jovens da região. Além disso, a mobilização das pessoas ajuda a reforçar aos nossos alunos a importância do trabalho em equipe, tanto no esporte como em todas as atividades do nosso dia a dia, com foco no bem comum”, disse o coordenador da Camisa 1, Vander Batistella.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Atualmente, a Escola de Goleiros atende mais de 400 alunos de 7 a 17 anos, que são estudantes do ensino fundamental ou médio. Em maio, o projeto recebeu o Certificado de Incentivo ao Desporto, que o habilita a captar recursos via Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e permite a continuidade do trabalho.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.