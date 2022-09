Goleiro ex-Rio Branco está na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

O goleiro Vinicius Peruchi, de 19 anos, ex-Rio Branco, chegou à final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Cuiabá, em decisão contra o Red Bull Bragantino, no próximo dia 25, em local ainda não definido. A equipe do Mato Grosso se classificou ao eliminar na semifinal o Fluminense, na última quinta-feira, nas cobranças de pênaltis.

Jogando na sua casa, a Arena Pantanal, o Cuiabá venceu a partida por 2 a 1 no tempo normal, mesmo placar pelo qual havia perdido o jogo de ida, o que levou a decisão para as penalidades. Nas cobranças, a equipe anfitriã venceu por 4 a 2, garantindo um lugar na decisão.

Vinicius Peruchi tem 19 anos e é uma das promessas do Cuiabá – Foto: AssCom / Dourado

Em entrevista ao LIBERAL, Vinicius comemorou a vaga e destacou a importância de um eventual título para o clube e para a sua carreira. “Fiz uma partida boa, assim como a equipe toda, e espero que tenha mais chances como essa. Na final, não sei ainda se vou ser eu a jogar ou outro goleiro. Se aparecer para eu jogar a final, eu vou tentar fazer o meu melhor para ser campeão”, destacou o atleta.

“Fiquei bastante ansioso para o jogo, pois a última vez que atuei foi no último jogo do Mato-Grossense Sub-19, que faz tempo, mais de um mês. Acho que até me ajudou, deu mais energia para jogar”, completou.

Vinicius, que iniciou a carreira nas categorias de base do Rio Branco, chegou a fazer parte do elenco que disputou o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, em 2020. Depois do fim de seu vínculo com o Tigre, no início de 2021, ele chegou a treinar por um tempo na Escola de Goleiros Camisa 1, em Americana, a fim de manter a forma, até acertar com o Cuiabá, em maio daquele ano.

O goleiro é natural de Curitiba (PR), mas mudou-se com a família para Americana quando tinha apenas dois anos. Seu pai, Fabio Peruchi, também jogava na mesma posição e foi revelado pelo Tigre, nos anos 1990.