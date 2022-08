Goleiro americanense Pegorari reforça o Juventude na Série A

Pegorari, que passou pela Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, estava no Ituano desde 2019

Jogador terá oportunidade na divisão de elite do futebol nacional – Foto: Rodrigo Corsi / FPF

O goleiro americanense José Guilherme Pegorari, de 31 anos, foi contratado nesta quarta-feira pelo Juventude, de Caxias do Sul (RS), que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

Pegorari, que passou pela Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, e estava no Ituano desde 2019, já teve passagens pela base do Palmeiras e chega ao clube gaúcho para substituir o experiente Felipe Alves, que era reserva na equipe e acertou sua transferência para o São Paulo na última semana.

A próxima partida do Juventude no Brasileiro será em casa e está marcada para este sábado, às 16h30, contra o América-MG, pela 21ª rodada do certame.