Ginastas compram arame farpado para coibir invasões em quadra do Centro Cívico

Diante da falta de solução para os problemas da quadra de ginástica artística do Centro Cívico, ginastas tiveram de partir para a improvisação. Eles compraram e instalaram arame farpado na tentativa de coibir invasões de vândalos no local. A última ocorreu em dezembro.

Entre setembro de 2021 e junho de 2022, o ginásio passou por reforma, mas as goteiras e as invasões, situações que deveriam ter sido resolvidas na obra, ainda persistem até os dias de hoje.

Alunos tiveram de se unir, comprar arame e improvisar para que o local não sofra ações de vândalos e furtos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“A gente teve, em dezembro, um problema de invasão de vândalos durante a madrugada. Eles entraram no local, fizeram muita bagunça, defecaram no chão, aquela coisa toda. A gente reclama, e ninguém faz absolutamente nada”, relatou o atleta Renan Rodrigues de Souza.

As invasões, segundo ele, eram feitas por meio de buracos onde as grades não foram soldadas, num espaço entre as quadras de ginástica e de handebol, que ficam no mesmo ginásio.

Porém, no mês passado, os frequentadores colocaram um arame farpado no local. Houve colaboração, inclusive, de ex-alunos. “Na época, conseguimos juntar a quantia de R$ 600 para a gente ir gastando com essas coisas”, contou Renan.

De acordo com ele, a pior parte foi a instalação. “A gente teve de subir lá, sem equipamento nenhum, porque não tinha. A prefeitura não manda ninguém, não tem quem faça. Então, ou faz isso, ou o ginásio continua sendo invadido”, disse.

Conforme o LIBERAL já noticiou, a obra, que custou R$ 297 mil, acumulou problemas. O serviço terminou com seis meses de atraso e, portanto, atrapalhou as atividades da equipe de ginástica, mas o problema não foi solucionado.

Durante a reforma, os equipamentos também estragaram, pois ficaram amontoados em um canto onde eram atingidos pela água da chuva.

Procurada pela reportagem, a prefeitura comunicou apenas que “a empresa responsável pela reforma no telhado do ginásio de ginástica já foi notificada diversas vezes para fazer as adequações no local”.

A administração municipal ressaltou, ainda, que “está tomando as providências cabíveis” e citou ações que têm sido realizadas no Centro Cívico. “O Centro Cívico está passando por reformas, desde pintura a reforma de banheiros, troca de lâmpadas e manutenções gerais”, comunicou.