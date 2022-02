Ginásio do Zanaga vive clima de estádio de futebol durante decisão do Mundial

Tristeza era visível ao final do jogo, mas, mesmo com a derrota, torcida reconheceu o trabalho do time e manteve os cantos de apoio

Cantos de apoio, batuque, bandeirões, torcedores na arquibancada e vibração a cada lance. O ginásio do Zanaga, em Americana, vivia um clima de estádio de futebol durante a decisão do Mundial entre Palmeiras e Chelsea, neste sábado.

A tristeza, ao fim do jogo, era visível no rosto dos palmeirenses que estavam no local, até porque havia uma expectativa pelo título. Porém, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Chelsea, a torcida reconheceu o trabalho do time e continuou cantando.

Ginásio do Zanaga viveu clima de estádio de futebol durante decisão do Mundial – Foto: Claudeci Junior – O Liberal

As reações seguiam o ritmo da partida, como é comum nos estádios. O ápice foi a explosão no momento do gol marcado por Raphael Veiga, que recebeu aplausos quando saiu do campo, mas também teve o silêncio após o alemão Havertz colocar o Chelsea à frente.

Houve ainda vaias na hora que o belga Lukaku, responsável por abrir o placar, deixou o gramado, além de reclamações quanto às decisões da arbitragem. Apesar dos altos e baixos, não faltaram palavras de incentivo.

O ambiente também era de confraternização. Torcedores de todas as idades compareceram em peso no ginásio, de crianças a idosos. O evento teve organização da subsede de Americana da torcida uniformizada Mancha Verde.

“Teve muita família, muitas crianças. Isso é Sociedade Esportiva Palmeiras”, disse Anderson Rodrigues, o Cabeça, diretor da organizada.

Ele ainda agradeceu o prefeito Chico Sardelli (PV) e a secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende, pela liberação do espaço. “Que outras torcidas possam, futuramente, fazer isso. Isso é bom para Americana, bom para a região, bom para o esporte. O lazer é vida”, afirmou.

Cabeça lamentou o resultado, mas destacou que o Palmeiras tem sempre brigado por títulos, condição que, segundo ele, vai continuar. “A gente está vindo, de 2014 para cá, disputando tudo. Então, para a gente, com Mundial ou não, é Palmeiras, é Sociedade Esportiva Palmeiras”, declarou.

O operador de torno Lourival Oliveira, de 57 anos, elogiou a atuação da equipe e acredita que o Verdão poderá ter uma nova chance já na próxima edição do Mundial.

“O sentimento é de continuar torcendo. Quem sabe, ano que vem, nós estamos lá de novo. Mas é uma dorzinha, porque merecia ter ganhado”, comentou.