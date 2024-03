Gigantinho, em Americana, é aberto com jogos do Sub-8, Sub-10 e Sub-12

Primeira rodada do campeonato municipal voltado às categorias de base contou com 92 gols em 20 jogos

A terceira edição do Gigantinho Campo, competição voltada às categorias de base e promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, teve início no último fim de semana. Com jogos das categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12, a rodada inicial se destacou pela quantidade de gols.

As partidas foram disputadas no sábado (23) e domingo (24), nos campos do Centro Cívico, São Vito e Antônio Zanaga. Em 20 jogos, as redes foram balançadas 92 vezes, o que resulta em uma média de 4,6 gols por partida.

Rodada do Gigantinho contou com 92 gols em 20 jogos

Somando todas as categorias, a maior goleada foi no duelo entre Instituto Jr Dias A e Ipiranga, no Sub-8, vencido por 12 a 0 pelo Ipiranga. A próxima rodada do Gigantinho será nos dias 6 e 7 de abril, nos campos do Santa Maria e São Manoel.

“Foi dado o pontapé inicial para os jogos do Gigantinho Campo 2024, com uma rodada recheada de gols. É muito bonito ver a dedicação das crianças dentro de campo e o apoio das famílias nas arquibancadas. Que continue assim ao longo da temporada”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados

1ª rodada – Sábado, 23/03

Centro Cívico (1)

Bola na Rede 0 x 2 Camisa 1 (sub-8)

Bola na Rede 0 x 1 Camisa 1 (sub-10)

Centro Cívico (2)

Camisa 10 – B 2 x 0 Projeto Praia Azul (sub-8)

Camisa 10 – B 4 x 0 Projeto Praia Azul (sub-10)

São Vito (1)

Instituto Jr Dias – A 0 x 12 Ipiranga (sub-8)

Instituto Jr Dias – A 2 x 2 Ipiranga (sub-10)

São Roque 0 x 7 Colorado (sub-8)

São Roque 0 x 3 Colorado (sub-10)

São Vito (2)

Na Cara do Gol 9 x 0 Projeto FC (sub-8)

Na Cara do Gol 1 x 6 Projeto FC (sub-10)

Instituto Jr Dias – B 0 x 1 Morada do Sol (sub-8)

Instituto Jr Dias – B 1 x 1 Morada do Sol (sub-10)

1ª rodada – Domingo, 24/03

São Vito

Camisa 10 – A 7 x 0 Cidade Jardim (sub-12)

São Vito 10 x 0 Parque Gramado (sub-12)

Camisa 10 – B 9 x 1 Estrela Azul (sub-12)

Colorado 2 x 2 Projeto FC (sub-12)

Zanaga