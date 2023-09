Gigantão terá última rodada da fase de grupos neste fim de semana

O fim de semana será de decisão no Campeonato de Futebol Amador Gigantão, realizado pela Secretaria de Esportes de Americana. Neste sábado e no domingo serão disputadas as últimas rodadas das fases de grupos tanto da primeira divisão quanto da segunda. Se classificarão às oitavas de final os quatro melhores colocados de cada grupo.

As partidas acontecerão em nove campos da cidade, como Unidos da Cordenonsi, Parque Novo Mundo, Guarani, São Vito, Zanaga, Bertini, Parque Gramado, São Manoel e São Luiz. Os jogos da primeira divisão serão disputados no sábado, entre 14h e 16h, enquanto a segunda terá partidas no domingo, entre 8h e 10h.

Gigantão tem mais uma rodada no fim de semana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A elite terá os confrontos entre Zanaga e Mirandola, Barrocos e Real Santa Fé, Cidade Jardim e Unidos da Mathiensen, Cantareira e Novo Mundo, River Plate e Descubra, São Vito e Bruzela, Parná e Malucos da Praia, assim como São Roque e Guarani.

Na primeira divisão, o Grupo A tem empate triplo na liderança. Zanaga, Barrocos e Guanabara possuem seis pontos cada. No Grupo B, a liderança é da Cidade Jardim, com os mesmos seis pontos. Na chave C, a ponta da tabela é dividida entre Bruxela e Descubra, ambos com sete, enquanto o Grupo D é liderado pelo São Roque, com nove pontos.

Já na segundona, os duelos serão entre Lírios City e Arsenal Novo Mundo, América I e Santa Cruz, América II e Leão Esporte Clube, Monte Verde e Estrela Azul, Sporting ZNC e Unidos da Morada, Unidos do São Luiz e Atlético Jardim dos Lírios, Boa Vista FC e Deportivo Boer, Grêmio Horizonte e Predador, além de Atlético Guanabara e Paysandu.

“É momento de decisão no Gigantão, vamos conhecer os classificados para as oitavas de final nas duas divisões. Boa sorte às equipes e que tenhamos um final de semana de muitos espetáculos”, desejou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela completa de jogos do Gigantão

1ª divisão – Sábado

14h – Zanaga x Mirandola – campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Barrocos x Real Santa Fé – campo do Parque Novo Mundo

14h – Cidade Jardim x Unidos Mathiensen – campo do Guarani

14h – Cantareira x Novo Mundo – campo do São Vito

16h – River Plate x Descubra – campo do Unidos da Cordenonsi

16h – São Vito x Bruxela – campo do Parque Novo Mundo

16h – Parná x Malucos da Praia – campo do Guarani

16h – São Roque x Guarani – campo do São Vito

2ª divisão – Domingo

8h – Lírios City x Arsenal Novo Mundo – campo do Zanaga

8h – América I x Santa Cruz – campo do Bertini

8h – América II x Leão Esporte Clube – campo do Parque Gramado

8h – Monte Verde x Estrela Azul – campo do São Manoel

10h – Sporting ZNC x Unidos da Morada – campo do Zanaga

10h – Unidos do São Luiz x Atlético Jardim dos Lírios – campo do Bertini

10h – Boa Vista FC x Deportivo Boer – campo do Parque Gramado

10h – Grêmio Horizonte x Predador – campo do São Manoel

10h – Atlético Guanabara x Paysandu – campo do São Luiz

