Gigantão terá terceira divisão em 2024, afirma secretário 

O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, de Americana, terá uma terceira divisão em 2024. Em entrevista à Rádio Clube (AM 580) nesta segunda-feira (19), o secretário de Esportes, Marcio Leal, afirmou que a competição passará a ter a nova divisão e comportar mais equipes participantes a partir deste ano.

Até a edição de 2023, o Gigantão possuía apenas as duas primeiras divisões. No entanto, Leal explicou que o número de times interessados tem aumentado a cada ano, permitindo a expansão do campeonato. De acordo com o secretário, a nova divisão terá início em novembro, enquanto as duas primeiras serão em julho.

Gigantão terá nova divisão para atender demanda de equipes – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Teremos esse ano uma grande novidade, que é a terceira divisão do Gigantão, no mês de novembro. São muitos clubes pedindo para participar, então a primeira e segunda não comportavam. Seguindo a mesma metodologia, iremos fazer em novembro a terceira divisão”, disse.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em agosto de 2023, Leal havia dito à Rádio Clube que a Secretaria de Esportes estudava a criação de uma nova divisão. À época, afirmou que mais de 30 equipes que estavam de fora queriam ingressar no Gigantão. Para 2024, além da implantação do terceiro nível, o objetivo é manter os jogos noturnos na primeira divisão.

Lei de incentivo

Outro ponto abordado por Marcio Leal foi o projeto da nova lei de incentivo ao esporte do município. Segundo ele, o texto está recebendo ajustes pela Secretaria de Fazenda, antes de ser levado mais uma vez ao prefeito Chico Sardelli (PV).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Nossa lei de incentivo está na Secretaria de Fazenda, fazendo alguns ajustes finais para que a gente possa sentar novamente com o prefeito. Ele vendo que realmente é isso que precisamos ter na lei de incentivo, a gente passa para a Secretaria de Governo olhar e, depois, enviamos para o Legislativo”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Estou lutando para isso, o prefeito está cobrando constantemente para que aconteça também, além de todos os professores e atletas que precisam que isso seja contemplado o mais rápido possível. Mas não podemos mandar para o legislativo de um jeito que possa dar problemas e ser interrompido, como foi da última vez”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.