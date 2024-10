Em Americana, Gigantão tem semifinalistas definidos

Quartas de final do Amador de Americana foram disputadas no Centro Cívico, até a noite desta segunda-feira

Parná superou o Atlético Novo Mundo nas semifinais, nos pênaltis - Foto: Gustavo Tomazeli

Os semifinalistas do Campeonato Amador de Futebol Gigantão, de Americana, estão definidos. São Roque, Cidade Jardim, Unidos da Mathiensen e Parná seguem vivos na briga pelo título do torneio. O último classificado, Parná, foi conhecido nesta segunda-feira (21), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A classificação foi garantida após empate em 0 a 0 no tempo normal, seguido de vitória por 4 a 2 nos pênaltis, diante do Atlético Novo Mundo.

As quartas tiveram início na última terça-feira (15), com vitória do São Roque por 1 a 0 em cima do Cantareira. Na quarta (16), o Cidade Jardim goleou a equipe do Mirandola por 4 a 1 e garantiu a vaga, enquanto o Unidos da Mathiensen derrotou o Lírios City por 3 a 0, na quinta (17).

Os confrontos da semifinal também foram definidos. O São Roque irá enfrentar o Unidos da Mathiensen e o Cidade Jardim terá pela frente o Parná. As datas e horários ainda não foram divulgados pela Secretaria de Esportes, mas a tendência é que as partidas sejam disputadas no Centro Cívico, ao longo dessa semana.

Segunda divisão

Na divisão de acesso, os semifinalistas também foram conhecidos. Se classificaram para a disputa por uma vaga na final Guarani, Lions Athletic Club, Faixa Preta e Liverpool. Todos eles asseguraram o acesso à primeira divisão. Por outro lado, foram rebaixados à segunda São Vito e Unidos da Morada.

Pelas quartas, o Guarani eliminou o Sporting ZNC ao vencer por 1 a 0; o Lions derrotou o Parque Gramado nos pênaltis, após empate de 2 a 2 no tempo normal; a equipe do Faixa Preta goleou o Unidos do São Luiz por 6 a 1; enquanto o Liverpool venceu o Leão por 2 a 0.

Terceira divisão

A terceira divisão, por fim, teve início no último sábado (19), começando já na fase oitavas de final. Essa é a primeira vez que o Gigantão tem três divisões.

Estão classificadas para as quartas de final as equipes União Família, São Paulo Lírios, Nova Sport, Mário Covas, Novo Mundo, Guanabara, Unidos da Norte e Praia Azul Recanto.