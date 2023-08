Gigantão tem penúltima rodada da fase de grupos concluída

Somando primeira e segunda divisões, 16 jogos do Amador de Americana foram disputados

O fim de semana marcou a disputa da penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, tanto da primeira quanto da segunda divisão.

No sábado e domingo, 16 jogos foram realizados nos campos do São Vito, Unidos da Cordenonsi, Parque Novo Mundo, Guarani, São Manoel, Bertine, Zanaga, Parque Gramado e São Luiz.

Na primeira divisão, o destaque foi a vitória do Malucos da Praia por 3 a 2 diante do Zanaga FC. Os demais jogos foram River Plate 2×1 São Vito, São Roque 1×0 Parná, Zanaga 2×0 Barrocos, Guanabara 3×1 Mirandola, Cidade Jardim 1×0 Cantareira e Unidos Mathiensen 2×1 Faixa Preta. A rodada ainda teve a vitória por W.O (3 a 0) do Descubra contra o Parque Gramado.

Gigantão teve mais uma rodada no final de semana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A terceira rodada, disputada na terça-feira, contou com dois jogos e duas goleadas no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. O Bruxela fez 6 a 1 no River Plate, enquanto o São Vito bateu o Parque Gramado por 5 a 1.

A última rodada noturna do Gigantão será hoje, no Centro Cívico. Parná e Guarani jogam às 19 horas, enquanto Zanaga FC e São Roque se enfrentam depois.

SEGUNDA DIVISÃO

Já na segunda divisão, o duelo com maior número de gols foi Arsenal Novo Mundo 6×4 Santa Cruz, seguido por Paysandu 5×2 Predador e Atlético Guanabara 3×3 Deportivo Boer.

A rodada teve ainda Lions 2×0 Sporting ZNC, Unidos da Morada 4×0 Atlético Jardim dos Lírios, Grêmio Horizonte 3×1 Boa Vista FC, Lírios City 0x0 Liverpool, América II 1×1 Benedettos, além de Estrela Azul 1×1 Leão EC.

Agora, a rodada final da primeira divisão será no sábado, enquanto a segundona terá seus jogos disputados no domingo.

